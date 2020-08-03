【立法會選舉】林鄭稱人命攸關　押後選舉別無他法

▲ （林鄭月娥Facebook）

港府決定押後原訂9月的立法會選舉一年。特首林鄭月娥今日在社交網站上載，與前立法會主席、前全國人大常委范徐麗泰的對話片段。林鄭月娥強調，疫情嚴峻，是別無他法才決定押後選舉，強調人命攸關，假如她一意孤行決定選舉如期，出事時會難辭其咎。

林鄭認為，可以視疫情作為檢討選舉安排契機，因無人能擔保，新冠肺炎可在一年後消失，直言「有時都是逼出來，有事發生才有決心去處理」，希望社會不要太多陰謀論及分化。

另外，范徐麗泰則指出，基本法第69條規定，每屆立法會只有4年任期，港府是必需要交由人大常委會解決，就法律作解釋及補充，現時問題是可否將議員任期延長一年，即使未必解釋得到，人大常委會都可靠補充作決定，相信會將訂出令市民明白的方法。

她又補充，四十多個如期舉行選舉的國家中，有部份沒有出現疫情，或者曾經推遲過選舉，實際上只有廿多個國家，於疫情下勇往直前舉辦選舉，強調政治不能凌駕人命，明言支持押後選舉，而且認為選舉是保障未能趕及返港人士的選舉權。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤