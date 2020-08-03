【新冠肺炎】現金發放計劃秘書處一名外判替假保安員確診　7月30日在旺角始創最後上班

▲ 現金發放計劃秘書處一名外判替假保安員確診新冠肺炎，於旺角彌敦道始創中心17樓現金發放計劃秘書處負責保安工作。（經濟日報資料圖片）

現金發放計劃秘書處今日（3日）表示，得悉其一名外判替假保安員確診 新冠肺炎，他於旺角彌敦道始創中心17樓現金發放計劃秘書處負責保安工作，最近一次在辦公室工作的日期為7月30日，最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，並嚴格遵守現金發放計劃秘書處各項防疫措施。

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秘書處指，他的家人於日報（1日）確診，故他亦獲安排進行病毒檢測，今日接獲衞生防護中心通知確診。處方已按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施，並會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫。

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因應政府的特別上班安排，現金發放計劃秘書處已於7月20日起，暫停向市民提供櫃枱及預約會面服務。

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記者：陳曉瑩