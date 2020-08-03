【港區國安法】新西蘭暫停移交逃犯協定　港府批將司法合作政治化

《港區國安法》實施後，新西蘭上周宣布暫停與香港的引渡協議。中國外交部下午宣布，中方決定採取反制，香港將暫停與新西蘭的《移交逃犯協定》及《刑事司法互助協定》。港府發言人稱，新西蘭的行為，是將司法合作政治化，嚴重損害了香港與新西蘭開展司法合作的基礎。

政府晚上發表聲明，強調通過法律維護國家安全，是國際慣例。新西蘭都有維護其國家安全和主權的法例，如《情報及保安法》（Intelligence and Security Act）及《1961年罪行法》（Crimes Act 1961）。

發言人批評，新西蘭以《港區國安法》為借口，單方面暫停移交逃犯協定，是屬雙重標準的政治操作；並粗暴干涉中國内政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，港府對此強烈反對。

政府發言人指，已按中央政府指示，暫停履行港新移交逃犯協定及港新刑事司法協助協定，但強調香港具備完備的司法互助和移交逃犯合作機制，政府會一如既往，秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作。

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責任編輯：李淇