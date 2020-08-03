【開學安排】家校會冀當局提供指引改善網上教學質素　家教會籲家長調節子女生活規律

▲ 教育局指，全港學校按原定計劃開學，但不會提供面授課堂，轉用網上教學。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（3日）公布，全港學校可按原定計劃日期開學，但面授課堂繼續暫停，學校可轉用網上教學，讓學生在家學習。家校會冀當局提供執行指引予學校， 改善網上教學質素；家教會代表則建議家長開學前適時調節子女生活規律，讓他們重拾上學心態。

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家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊表示，同意當局決定，但有家長曾投訴學校網上授課各有差異，部份學校每天都有互動及實時課堂給學生；部份則推行得較少；亦有小部份學校整個星期可能只有幾課互動及實時的課堂給學生，主要透過網上提供功課予學生，他認為情況並不理想。

湯修齊期望，當局盡快向中小學發出在未能面授課程期間的網上教學最佳執行指引，以提升不同學校在網上教學的質素。他同時關注一些低收入家庭未必有足夠軟或硬件使用網上學習，建議當局將不同的支援統籌起來，為學校及有需要的家長提供一站式的支援服務。

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東區家長教師會聯會副主席趙明則相信，新學年改以網上授課，意味學生會失去了新校園生活，以及認識新同學的機會，家長與學生或會因此而失望，感到可惜。但他相信，現時學校網上授課技術已成熟，家長接受程度亦較停課初期高，建議家長們趁距離開學尚餘約一個月的時間裡，適時調節子女的生活規律，如多閱讀及做運動，少接觸電腦遊戲，讓他們收拾心情迎接新學年，重新學習。

有家長則在網上留言，指家中只有一部電腦，未能在同一時間供多名子女使用，感到惆悵；亦有家長擔心開學後，子女需要每天長時間用電腦上課，影響視力。

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記者：陳曉瑩