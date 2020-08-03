【新冠肺炎】天台設備箱滲水致斷路 將軍澳醫院兩隔離病房負壓系統凌晨故障

▲ 將軍澳醫院兩間深切治療部隔離病室負氣壓系統在今日凌晨（3日）發生故障。

將軍澳醫院發言人表示，今日（3日）有兩間深切治療部隔離病室負氣壓系統發生故障。

今日凌晨約1時50分，深切治療部的兩間隔離病室的負氣壓系統先後出現故障。兩個隔離病室內各有一名確診新冠肺炎病人留醫，期間病室的房門均已關上。鑑於當時系統復修可能需時，病房按既定的感染控制緊急應變計劃，將上述兩位病人轉移至其他病房的隔離病室。

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機電工程署派員檢查，發現位於天台的設備箱因天雨關係出現滲水情況，導致箱內的抽風系統控制器保險絲斷路，令相關負壓系統停頓。經機電署人員維修後，有關的負氣壓系統於凌晨4時15分初步恢復運作。現時兩個受影響的隔離病室已完全正常運作，可供病人使用。

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事件中，病房職員一直有佩戴及穿上合適的個人防護裝備，期間亦沒有進行任何霧化程序。事件經評估後相信感染風險非常低。



院方已向醫院管理局總辦事處作出通報，並已要求機電署因應事件採取加強措施，避免同類事件再次發生。

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責任編輯：徐紹軒