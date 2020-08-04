圓玄小學高小生國際試英語達中三　10名外籍老師分工任教學生水平躍進

▲ 左起：保良局香港道教聯合會圓玄小學校長曾碧霞，副校長陳詠詩，英文科科主任賴守儀，創新科技科（ICT &STEM）科主任梁宇軒。(受訪學校提供)

小五學生可以有中三級程度英語水平？保良局香港道教聯合會圓玄小學為一所直資英文小學，近年多鼓勵高小生應考國際英語測試，而今年小六學生應考國際認可英語能力測試平均考獲826分的佳績，有曾考獲滿分的學生指升讀小一時「連樹木的英文詞彙都不會」，事隔5年英語能力得到大大提升。

保良局香港道教聯合會圓玄小學由2014年起，為鼓勵小五至小六學生應考國際認可的TOEFL Junior英語能力測試，會資助半數考試費用。其中今年小六生平均考獲826分的佳績（900分滿分），即等同於英美教育制度下的Grade 8程度，約本港中二級程度的英語水平，部分更考獲850分或以上；而最高分更考獲895分，即約達中三級程度的英語水平。

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該校學生欒天藍於新學年即將升讀聖公會林護紀念中學，她於小五及小六時均應考了TOEFL Junior英語能力測試，並分別獲得900分滿分及895分。她表示，幼稚園時自己的英文較差，「最深刻是小一入學測試答題，我連樹木的英文詞彙都不會」，直到上了小學，不同科目均以英語授課，故認識了許多不同的英文詞彙，增進了英語水平。

▲ 該校學生欒天藍於新學年即將升讀聖公會林護紀念中學，她於小五及小六時均應考了TOEFL Junior英語能力測試，並分別獲得900分滿分及895分。(受訪學校提供)

該校現時共有65名老師，其中10名為外籍老師。校方指，為加強照顧學生的學習需要，校方於15年前起安排「雙老師」共同任教中文、英文、數學、體育、音樂等科目，於上課時會同時安排一名本地老師及一名外籍老師，在課堂上分工任教，一班33名學生會分成3組學習。

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校長曾碧霞表示，校內大部分科目均棄用傳統教科書，改為自編教材，加入不同遊戲及活動，「盼令課程內容更適合自己學校的學生」。她稱，英語是國際語言，校內各項英語政策目標為令學童對英文產生興趣，「見多了外籍老師變得訓練有素，不害怕接觸外國人。」她指現時校內有9成畢業生獲英文中學取錄，包括傳統名校如聖保羅男女中學等，亦有學生升讀哈羅香港國際學校。

曾校長又稱，學校於新學年將開設ICT & STEM科，加入有關基因DNA及不同科技實驗等的課程，盼學童在電腦及不同科技上打好基礎。

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記者：洪芷晴