【新冠肺炎】1823熱線7月高峰單日接4000個電話 較6月增兩倍

▲ 政府1823熱線在疫情下縮減人手上班，但在7月，熱線曾錄下單日接逾4000個有關疫情查詢的紀錄，較6月增2倍。（創科局fb圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情在7月爆發，持續至今。疫情嚴重下，政府安排部分公務員在家工作，但緊急和必須服務則不能暫停。

創科局今日（3日）在社交網站表示，政府1823熱線在疫情下亦縮減人手上班，但來電數目卻同時大增。單計7月，1823幫衞生署接聽的新冠肺炎熱線，曾試過一日接4000個電話，較6月高峰時1300個電話，增逾2倍。

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帖文又訪問了1823助理客戶服務主管伍穎音（Janice）。她表示，曾經收到市民來電，稱自己跟確診者同機返港，二人座位好近，來電者又曾除下口罩進食，很擔心自己中招。

雖然佢無病徵，但好擔心自己中招，怕無工返影響生計，又擔心影響家中長者及小朋友。我從佢把聲都聽得出佢好擔心，好無助。

▲ 1823助理客戶服務主管伍穎音曾收到市民來電，指自己曾跟確診者同機而感到非常憂慮，經她安撫下對方情緒才冷靜下來。（創科局fb圖片）

Janice當時盡力安撫對方，鼓勵對方定時作息，留意身體情況，她也會將個案轉交衞生署儘快跟進，對方情緒因而平靜下來。

Janice亦接過一些態度惡劣和言語粗鄙的來電：「雖然唔係好受，但我明白市民唔係閙我，而係想俾意見，我哋都係將意見交返比相關部門，務求作出改善。」

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責任編輯：徐紹軒