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【在家學習】近半爸爸自認比太太花多時間「陪讀」　97%媽媽：不認同

親子 17:56 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

據美媒《紐約時報》早前一項調查發現，當地伴侶間家務及育兒的工作分配未因禁足令而變得平等。

在新冠肺炎疫情肆虐下，美國不少家庭都因為「禁足令」的原因而多了時間在家中相處，不少孩子更要在家中停課不停學。據美媒《紐約時報》早前一項調查發現，當地伴侶間家務及育兒的工作分配未因禁足令而變得平等。

僅3%妻子認同丈夫花更多時間在「陪讀」上

調查中，儘管有45%丈夫認為自己比伴侶花更多時間在和孩子「陪讀」上，但僅有3%妻子認同這說法，更有80%的受訪女士認為自己在「陪讀」方面花費更多時間。

此外，有6至7成的女士在調查中認為自己承擔大部份家務和照顧孩子的工作，而調查中只有20%的受訪男士認為自己在禁足期間承擔大部份家務和照顧孩子的工作。

對於夫妻雙方本身擁有全職工作，但因疫情必須在家工作的家庭而言，男女雙方的家務勞動差距雖然較小，但差距仍然存在。當中，有67%的女士和29%的男士都表示自己在禁足期間主要負責家務。

外界普遍仍視育兒為女士責任

調查指，女士在禁足期間仍然從事更多如家務、育兒等無償工作的原因其實十分簡單，因為她們總是這樣做，那怕夫婦間女方的收入比男方高，情況仍是如此。儘管男士近年的確開始承擔起這些職責，但外界仍然普遍認為這是女士的責任之一。

至於男士不願在家務、育兒等無償工作花費更多時間的原因，則與美國的職場文化有關，因為職場上只容許他們對有償工作給予全神貫注的關注。

調查中，有3/4的男士表示儘管疫症肆虐，但僱主仍然期望他們可以處理與以往相同的工作量，甚至更多，而擁有這樣困擾的女士則只有2/3。在必須在家工作的全職伴侶中，有22%的男士認為他們在帶薪工作上花費的時間比平時更多，而女士只有10%。

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責任編輯:王明芳

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