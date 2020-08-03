34歲女子非法進口16公斤犀牛角　被判監禁24個月

▲ 漁護署發言人表示，一名34歲女旅客從南非約翰內斯堡出發，去年10月19日抵港，海關人員在其行李中發現約16公斤犀牛角。(政府新聞處圖片)

一名旅客因走私犀牛角，違反《保護瀕危動植物物種條例》（《條例》）罪名成立，今日（3日）被判監禁。

漁護署發言人表示，一名34歲女旅客從南非約翰內斯堡出發，去年10月19日抵港，海關人員在其行李中發現約16公斤犀牛角。

漁護署跟進調查後，檢控該名女子非法進口《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄I列明物種。該名女子今日在區域法院被判罪名成立，法庭以36個月為量刑起點，因其認罪扣減三分一刑期後判被告監禁24個月。

犀牛屬《公約》附錄I列明物種，於香港受《條例》規管。任何人如非按照《條例》的規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。

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記者：洪芷晴