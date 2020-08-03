【立法會選舉】政府反駁大律師公會　稱人大常委會有權處理香港憲制問題

▲ 大律師公會日前發聲明，指政府提請人大常委會決定立法會任期，是衝擊港法治。（資料圖片）

大律師公會日前發聲明，指政府提請人大常委會決定立法會任期，是衝擊港法治。政府晚上發聲明回應，指押後2020年立法會選舉是基於公共衞生考慮，又不認為提請人大常委作決定，會違反合法性及法律有確定性的原則，或對香港的法治帶來衝擊。

政府發言人解釋，香港特區是中國不可分離部分，全國人大是國家最高的權力機關。根據《憲法》，人大常委會有權處理這次香港特區面對的憲制問題。

發言人表明，香港人健康和福祉是政府首要考慮。新一波新冠肺炎疫情嚴峻，若不果斷處理，疫情有可能失控，拖垮本港公立醫院系統，強調選管會亦曾於7月28日去信特首，對舉行換屆選舉的公共衞生風險表達關注，批評大律師公會所提出的質疑，忽略了以上事實及關注。

政府發言人又稱，「政府重視保障香港居民參與選舉的憲制權利，這與公會似乎正在暗示的觀點恰恰相反」。

對於公會建議按《立法會條例》(第542章）第44條押後選舉14日，發言人強調，這一波疫情很可能持續數星期甚至更長，亦可能在今年稍後的冬季再爆發，有關建議不能實際解決目前問題，如不斷重複運用該權力，或會被視為不當使用權力而受到法律挑戰。

發言人強調，立法會有重要的實質職能及年度處理事務周期，援引《緊急法》把選舉押後是唯一可行方案。

責任編輯：李淇