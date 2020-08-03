【新冠肺炎】將軍澳中心分店非前線文員確診　莎莎籲曾到訪人士留意個人健康狀況

▲ （擷自莎莎fb專頁）

新冠肺炎疫情未止，化妝品店莎莎今日於社交網站專頁表示，今日下午6時接獲通知，將軍澳中心分店一名文員確診，分店已於上周一(27日)起暫停營業，進行徹底清潔及消毒；同店5名員工經檢測後為陰性，莎莎呼籲近日曾到訪有關分店的人士留意個人健康狀況，有需要應致電衞生防護中心熱線。

莎莎於facebook專頁帖文，指今下午接獲通知，旗下將軍澳中心分店一名文員確診感染新冠肺炎，確診員工並非前線銷售人員，該名確診員工得悉一位曾緊密接觸人士確診後，於7月28日即時開始居家隔離，最後工作天是7月27日，今日確診。

莎莎稱，該分店已於7月28日起暫停營業，進行徹底清潔及消毒，同店5位員工亦即日進行居家隔離14日，並已接受新冠病毒檢測，結果均呈陰性；又呼籲曾於近日光顧及到訪該分店的人士及顧客，請留意個人健康狀況，如有需要請致電衞生防護中心熱線。

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責任編輯：陳正怡