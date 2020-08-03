【新冠肺炎】政府延長為的士小巴司機免費做病毒檢測服務【附樣本瓶派發及收集詳情】

▲ 政府延長為的士及公共小巴司機提供新冠肺炎病毒病檢測服務。（經濟日報資料圖片）

運輸署今日（3日）晚上表示，明日（4日）延長為的士及公共小巴（包括綠色小巴和紅色小巴）司機提供新冠肺炎病毒病檢測服務，將採用咽喉拭子自採樣本檢測方法，費用全免。

運輸署指，檢測屬自願性質，持有有效香港居民身份證及有效的士或公共小巴司機證的司機，可在指定時段到樣本瓶派發點，即場登記及索取檢測套裝，司機須根據檢測套裝內的指示自行採集咽喉拭子樣本，並盡快將樣本交回收集點，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。

檢測樣本瓶的派發收集地點、日期及時間

地點 開放日期 派發時間 收集時間 灣仔軒尼詩道 213 至 219 號 2 樓 8月4日 15:00至18:00 不設收集服務 北角碼頭公共運輸交匯處近琴行街 8月5至8日 10:00至14:00 15:00至18:00 黃大仙鳳鳴街 28 號地舖 8月4日 15:00至18:00 不設收集服務

8月5日 10:00至15:00；15:00至18:00 九龍塘（沙福道）公共運輸交匯處近多福道 8月6至8日 10:00至14:00 15:00至18:00 元朗站（北）公共運輸交匯處近的士站 8月4至7日 10:00至14:00 15:00至18:00 大埔墟站專線小巴總站近新界專線小巴第 20C 號線小巴總站 8月4至7日 10:00至14:00 15:00至18:00 資料來源：運輸署

▲ 政府延長為的士及公共小巴司機提供新冠肺炎病毒病檢測服務。（經濟日報資料圖片）

署方稱，承辦商不會備存司機的個人資料，若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或公共小巴司機的資料轉交衞生防護中心跟進。



運輸署提醒，每名司機只可透過計劃做一次檢測，而已透過上一輪（即7月17日至8月日期間）檢測計劃完成病毒檢測的的士或公共小巴司機無須重複參與是次服務。

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記者：陳曉瑩