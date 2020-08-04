【開學安排】幼稚園新學年續停面授教學　多區學生家長紛紛退學或全日班轉半日班

▲ 今年初起至昨日（3日），教育局共收到6間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心確認停辦的通知，業界憂慮新學年續暫停面授教學會影響收費幼稚園的營運。（資料圖片）

教育局昨（3日）宣布，全港學校所有面授課堂及校內活動繼續暫停，學校可如期開學但須改為網上教學等模式。有幼稚園即日已接獲家長查詢，欲由收費的全日班轉為免費的半日班，甚至有多區幼稚園校長反映有家長申請退學；有校長亦反映難提供足夠在家學習支援，未知可否如期在9月開課，料業界仍需更多時間考慮何時及如何開課。

由本年初至昨日，教育局共收到6間幼稚園和幼稚園暨幼兒中心確認停辦的通知，局方稱一直與幼稚園業界保持緊密聯繫，了解學校的關注。

【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學 暫不提供面授課堂轉用網上教學

教育局局長楊潤雄昨宣布開學安排時表明，不贊成年紀太小的幼稚園生長期用電腦學習，建議多做勞作及閱讀等。本身是幼稚園校長的教協理事梁秀婷表示，過去停課多月，業界曾透過上載學習影片，或派發實體功課如練習、工作紙予學生自行完成，但有在職家長反映缺乏時間支援子女在家學習，較難指導子女完成功課，而成功與否亦取缺於師生雙方的網絡，相信業界亦需更多時間消化，考慮如何安排教學運作模式，其學校亦暫時未知可否如期在9月開課。

梁秀婷相信，幼稚園「N班」（學前班）運作自負盈虧，相信會受到最大影響，此外她亦聽聞其他學校的全日班學生家長，表示有意轉為免費的半日班，要求當局增加對幼稚園的財政支援。

教協預計，幼稚園或幼兒中心需要收取學費的課程，例如全日班、長全班及Ｎ班及私立獨立幼稚園，有關學生家長會在新學年選擇退學，政府在首輪防疫抗疫基金為業界提供支援，但幼稚園及幼兒中心暫停及有限度服務至今已超過半年，有關津貼已不敷應用，不少學校已被迫動用有限的儲備應急，教協要求政府為仍需收學費的幼稚園及幼兒中心提供新一輪支援，包括提供補助學費的第二輪特別津貼，並以今年1月份學生人數計算。

教聯會昨亦致函教育局，稱接獲多區幼稚園校長反映，不少家長因新學年無法如期開學故紛紛退學，對幼稚園造成財政壓力，或會出現倒閉潮，當中以私立幼稚園所受的衝擊最大，要求局方加強對全港幼稚園及幼兒中心的財政支援，按學生人數發放津貼。

一般於8月開學的國際學校方面，有22間屬校的英基學校協會回應表示，會按當局指引安排新學年開學，較早前已公布新學年將如期於下周一（10日）的一周內，以網上學習模式開課，直至另行通告。

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記者：馮琪雅