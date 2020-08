Apple TV+9月全新原創紀錄片《Long Way Up》 《星戰》伊雲麥葵格浪遊南美100天   

▲ 《星球大戰》系列男星伊雲麥葵格(Ewan McGregor)連同英國演員Charley Boorman兩位電單車迷結伴長征跨越南美及中美洲13個國家拍紀錄片《Long Way Up》。(Apple TV+ 提供)

Apple TV+ 9月將推出全新原創紀錄片集《Long Way Up》,節目由《星球大戰》系列及《迷幻列車》系列男星伊雲麥葵格(Ewan McGregor)連同英國演員 Charley Boorman 兩位電單車迷演出及執行監製,兩位好友闊別超過十年再度搭檔,結伴踏上萬里長征跨越南美及中美洲13個國家。

這場浩瀚的鐵騎歷險記,足跡將跨越13個國家、13,000英里、經過16次過境,歷時超過100天。

伊雲與Charley將由南美洲最南端的Ushuaia出發,騎乘電單車走過南美洲與中美洲隱沒於世的壯麗風景,包括阿根廷、智利、玻利維亞、秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、墨西哥及中美洲多國,旅程也是二人歷來最高度難度、最具挑戰性的一次。

為減低碳足跡,伊雲與Charley一改駕駛習慣,放棄傳統的燃油驅動電單車,首次選用全電能驅動的電單車作為交通工具以完成旅程。

這款電單車為Harley-Davidson開發中的雛型,未曾於市場推出,並特別就旅程需求而改裝。與二人長期合作的導演 David Alexanian 及 Russ Malkin,則同樣駕駛著電動車品牌Rivian的未推出車款隨行拍攝。

《Long Way Up》是全新推出的原創紀錄片節目,由伊雲麥葵格與Charley Boorman 繼04年的《Long Way Round》及07年的《Long Way Down》後再度合作。

二人04年由倫敦出發、以紐約市為終點,繞路走過歐洲、中亞、北美洲共 12 個國家,是一趟維時5個月、全程19,000英里的電單車之旅。

2007年時,他們則自蘇格蘭最北端 John O’Groats 出發,騎乘電單車穿越歐洲、遊歷突尼西亞、利比亞、埃及、肯尼亞、埃塞俄比亞等14個非洲國家,歷時接近3個月、橫跨15,000英里的旅程,以非洲最南端Cape Agulhas作結。

除了《Long Way Up》之外,Apple TV+也獨家推出德國新浪潮導演韋納荷索(Werner Herzog)及火山學家 Clive Oppenheimer 執導的紀錄片《Fireball》、2020 美國辛丹斯評審圈大獎得獎作品《Boys State》(新生代玩轉政治),以及獲得今屆艾美獎 5 項提名、現已推出的音樂紀錄片《Beastie Boys Story》(音樂野孩子)。

《Long Way Up》首3集將於9月18日(星期五)在Apple TV+ 全球同步上線,其後逢星期五更新一集。