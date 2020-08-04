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【殺手劇透】第28集劇情預告　閻武淑嫻籌開茶餐廳素之提出去新加坡

娛樂 09:43 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第27集講到Dino捉走嘉欣，要脅查理交出蘇菲亞的陀錶。喬星根據線索，前往營救嘉欣…

第28集（5/8）

查理因激怒Dino，被槍手狙擊。

Dino得知查理欲收購廢車場，設下埋伏要毀滅證據。

閻武意外發現紹秉留下的字條。

美芳打算送朗希去英國讀書，向茜不願骨肉分離，喬星找向茜傾談。

閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。

記者追訪啟揚時不慎弄傷素之……

《殺手》第27集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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