【殺手劇透】第28集劇情預告 閻武淑嫻籌開茶餐廳素之提出去新加坡 娛樂 09:43 2020/08/04 分享： 熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第27集講到Dino捉走嘉欣，要脅查理交出蘇菲亞的陀錶。喬星根據線索，前往營救嘉欣… 第28集（5/8） 查理因激怒Dino，被槍手狙擊。 Dino得知查理欲收購廢車場，設下埋伏要毀滅證據。 閻武意外發現紹秉留下的字條。 美芳打算送朗希去英國讀書，向茜不願骨肉分離，喬星找向茜傾談。 閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。 記者追訪啟揚時不慎弄傷素之…… 《殺手》第27集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持 女神Ali透露何時會結婚 16:42 2020/07/28 【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持 女神Ali透露何時會結婚 【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人 視后Ali：最易忽略最親近的人 16:25 2020/07/02 【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人 視后Ali：最易忽略最親近的人 【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過 17:05 2020/07/22 【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過 【殺手】龔嘉欣靠6招力保23吋腰 Dark Angel憑4組動作練出馬甲線 11:57 2020/07/16 【殺手】龔嘉欣靠6招力保23吋腰 Dark Angel憑4組動作練出馬甲線 【殺手】李成昌入行逾40年演戲熱情不減 好爸爸默默耕耘供女兒留學 16:53 2020/07/18 【殺手】李成昌入行逾40年演戲熱情不減 好爸爸默默耕耘供女兒留學 殺手 電視劇 TVB