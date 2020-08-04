【新冠肺炎】新增17間曾有確診人士到訪食肆　包括IFC Shake Shack、港鐵粉嶺美心西餅

▲ 新增17間曾有確診人士到訪食肆。

本港爆發第3波疫情，昨（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來確診數字回落至雙位數；另有50多宗初步確診。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，有17間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，包括IFC Shake Shack，2間大家樂、美心西餅等。

據衞生防護中心更新，再有17間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期）：

東區太古城中心春水堂(7月22日)

東區太古城中心大家樂(7月22日)

東區建安閣Délifrance(7月22日)

東區杏花新城譽點精緻點心(7月23日)

中西區國際金融中心Shake Shack(7月26日)

中西區香港大學黃克競樓Union Restaurant(EAT)(7月26日)

中西區新景樓讚記廚房(7月29日)

九龍：

黃大仙彩雲商場桃園制作粥麵餐廳(7月25日)

油尖旺雅蘭中心迎囍(7月25日)

油尖旺旺角中心第1座大家樂(7月29日)

觀塘威利廣場珠記冰室(7月31日)

新界：

屯門啟豐商場小桃園餐廳小廚(7月24日)

屯門富泰商場翠河餐廳(7月28日)

葵青長康邨第一商場喜悅皇宮(7月26日)

葵青新都會廣場euro go go(7月27日)

港鐵粉嶺美心西餅(7月27日)

西貢連理街大快活(7月28日)

其中，#2534號的36歲女患者於7月22日發病，並於當日前往過太古城中心春水堂、大家樂及建安閣Délifrance，無外遊紀錄，屬源頭不明個案。

另外，#3079號的26歲男患者於7月27日發病，但在前1日(26日)去過國際金融中心Shake Shack及西貢連理街大快活，由於無外遊紀錄，也屬源頭不明個案。

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責任編輯：楊宛茜