【開學安排】新學年如期開學暫停面授　港媽呻網上學習欠支援︰要預備小朋友一人一電腦

▲ 教育局宣布全港學校可按原定計劃開學，不過暫停面授課程，引發家長討論，有家長認為網上學習支援不足。

本地疫情持續，教育局局長楊潤雄昨日（3日）宣布，因學校和家長普遍希望暑期後學生早日重拾學習，故決定全港學校可按原定計劃開學，不過暫停面授課程，待疫情減退再公布回校上課的安排。消息公布後，引發家長於網上討論開學安排，有家長有感網上學習支援不足。

昨日（3日）有不少港爸港媽於facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖，討論教育局的開學安排。其中有家長發帖表示教育局宣布照常開學，卻暫停面授課程，在家網上學習欠缺支援，例如是否要為小朋友預備一人一電腦、安排人手看顧學童等，需要考慮的問題很多。

實行網上學習遇難題

此帖文引發家長留言討論，有家長認為教育局未有具體方案，只將問題交由學校與家長解決。在家學習首要是器材問題︰

兩個小朋友兩部電腦，三個小朋友三部……

仲要有無限上網支援！

雖然過去半年在停課期間，很多學校已推行網上教學，但對於幼稚園及初小較年幼的學生來說，在實際操作上仍存在困難，有爸媽表示有賴家長、親友甚至外傭在家支援。有家長提出︰

好多父母都要返工，未必可以陪伴小朋友網上上堂……

小一生點網上學習？連K3都冇上過堂咁濟！

有家長則表示一般小學沒規定學生一定要上堂，如家庭未能支援網上學習，學校一般都會從寬處理。另有港媽指出，停課期間已一直支付學費，加上新學年持續網上學習，令她感到壓力大︰

學費又要俾，校車費交咗又冇得退，又話要買多部iPad，9月又要化身老師書記書僮工人姐姐廚師，人都癲。

家長互助資源共享

此外，有港媽發帖文表示，「我哋港爸港媽又要做老師啦，我勁頭痕，但仔女好開心」，因此發帖請家長分享子女在家學甚麼，又有何資源可共享。其中一位港媽指孩子升小二，每日要看最少一小時課外書，每星期默中英常生字各10組，每日也有玩玩具時間平衡學習。

家有幼稚園及小一子女的港媽坦言成為了「多功能媽媽」，學習做補習老師，一對二每日補中英數，每人每日讀圖書。

另有家長分享，趁小朋友未能上學期間，訓練他們的自理能力，例如學習入廚、收拾床鋪、抹枱、摺衫、吸塵等。

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責任編輯︰駱秀玲