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【豪宅曝光】李嘉欣童年住天台鐵皮屋　成豪門少奶住豪宅擁半山靚景　

娛樂 10:29 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

李嘉欣半山豪宅曝光。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，不少人選擇留在家中，以降低感染的機會，當中包括大美人李嘉欣。近日，李嘉欣在個人社交媒體的限時動態中，分享數段在家娛樂的片段，意外令她的豪宅曝光。

在李嘉欣在IG限時動態中，她分享了自己一動一靚的影片。其中，李嘉欣一身家具休閒、戴口罩自彈結他，並配文:「Any songs for beginners?」，自認是結他新手。

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李嘉欣在家打乒乓球。（取自李嘉欣IG）

李嘉欣半山區豪

之後場景一轉，另一條片李嘉欣在打乒乓波，其客廳的空間足以放下一張乒乓球桌。兩條影片，均可看到從李嘉欣半山區豪宅看出去的景色。

早前李嘉欣曾分享與毛孩的合照，相中曝光更客廳的擺設，淺色的長梳化，背後隱約可見一個以李嘉欣照片組成「M」造型的擺設。

許家新成員。（取自李嘉欣IG）

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曾住天台鐵皮屋

頂著1988年度香港小姐冠軍和國際華裔小姐冠軍入行的中葡混血兒李嘉欣，童年因父親離家出走，與媽媽、姐姐李嘉明居住天台鐵皮屋，後來搬至重慶大廈。

為了幫補家計，李嘉欣14開始兼職模特兒，完成會考後，李嘉欣以18歲之齡參選港姐。

一家三口。（取自李嘉欣IG）

入行後，李嘉欣的美貌已受到不少人關注，與TVB結束5年合約後，李嘉欣轉戰電影圈，很快登上一線地位。

2008年10月，李嘉欣與富商許晉亨註冊結婚。2011年，誕下兒子許建彤（Jayden），李嘉欣的IG不時看到丈夫和兒子的身影。

據知，他們一家現住於家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅曉廬，曾有消息指許晉亨在曉廬擁有兩個單位，面積分別為A單位3,816呎和B單位3,676呎。

此外，稱李嘉欣在2018年曾入市豪擲7,620萬元購何文田加多利山新盤KADOORIA一分層住宅單位。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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