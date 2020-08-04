【新冠肺炎】確診數字回落至雙位數　梁子超：屬「周末效應」 仍有不少群組在擴散

▲ 梁子超提到昨日確診數字稍有回落，屬「周末效應」。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，本港昨日（3日）新增80宗確診個案，是自7月22日以來確診數字回落至雙位數，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（4日）提到現象屬「周末效應」，因周末會較少人看醫生，認為限制社交距離措施仍需要延長。

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（4日）於電台節目《千禧年代》從過去3日平均數來看，本港的確診數字有緩慢下降的跡象，但強調現時仍有不少群組仍在擴散，未知會否觸發新一輪疫情。他又指現時追蹤密切接觸者及隔離工作有滯後情況，導致社區傳播鏈未能盡快切斷。如果不盡早追回社區傳播鏈的個案，憂市民會出現抗疫疲勞。

對於當局延長多項限制社交距離措施多7日，梁子超認為現時疫情未有明顯受控跡象，故有需要延長，並相信7日並不足夠，相信仍有幾星期需要延長。他又指若再有大爆發，私人企業或商店可能要停擺，呼籲市民留在家中，減低社區傳播鏈，即使有傳播也可控制於家居之中。

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記者：郭家穎