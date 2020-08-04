【新冠肺炎】慈正邨82歲確診女病人離世 累計39宗死亡個案
社會 12:22 2020/08/04
伊利沙伯醫院發言人今日（4日）公布，一名確診2019冠狀病毒病的82歲女病人（個案編號：1424）於早上離世。
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約80宗確診個案
病人有長期病患，她於7月9日因發燒及咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上5時29分離世。根據資料，患者是慈雲山中心百匯軒群組，居於慈正邨正康樓 。
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院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有39名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。
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記者：伍瑋瑋