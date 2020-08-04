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【新冠肺炎】慈正邨82歲確診女病人離世　累計39宗死亡個案

社會 12:22 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

伊利沙伯醫院一名82歲確診女病人離世，本港累計39宗死亡個案。（資料圖片）

伊利沙伯醫院發言人今日（4日）公布，一名確診2019冠狀病毒病的82歲女病人（個案編號：1424）於早上離世。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約80宗確診個案
 
病人有長期病患，她於7月9日因發燒及咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上5時29分離世。根據資料，患者是慈雲山中心百匯軒群組，居於慈正邨正康樓 。

【抗癌勇士】沙排健將血癌復發網上眾籌醫藥費超額3倍　劉梓浩：深深體會人間有愛
 
院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有39名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【開學安排】楊潤雄：若分階段復課4個年級優先　包括中六、中一、小六和小一

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記者：伍瑋瑋

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