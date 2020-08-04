【安心復出】安心事件被雪藏黃心穎解凍有期　TVB高層樂易玲露口風：人人也會做錯

▲ TVB高層樂易玲直言不應放棄黃心穎。

TVB助理總經理兼邵氏電影執行董事及總經理樂易玲，在昨日（8月3日）出席活動時被問及黃心穎解凍一事，樂小姐否認安排黃心穎拍網劇試水溫，並指有意想約她會面。黃心穎自2019年4月「安心事件」後，一直被TVB雪藏至今，不過樂小姐認為不應放棄心穎，但未有言明其解凍期。

事因樂易玲昨日出席Show8X網絡劇《一念》與微視頻《一刻》演員面試記者會，談到舉辦首屆網上演技班，她指：「我們欲尋找一些新血，這是我們的想法，不然便只能看現有的演員，觀眾也希望有一些新臉孔。」

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▲ 樂易玲直言未有放棄黃心穎。（樂易玲IG圖片）

約見黃心穎

當被問到會否安排黃心穎拍攝網劇試水溫，樂小姐指：「未有這個想法，我曾想過約她出來會面聊天，但礙於疫情的關係，現時人人都不想外出，那待疫情沒那麼嚴重才算。」

此外，樂小姐表示有與心穎聯絡：「我們有以Whatsapp溝通，但我又很想與她會面，看看她現時的狀態。」

她又指二人沒有談及「安心事件」，並指心穎向來都很正面。

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▲ 黃心穎在爆出「安心事件」前，因性格活潑、身材不俗成宅男女神。（黃心穎IG圖片）

被問到何時將心穎解凍，樂小姐說：「這麼深的問題我之後再回應，需要跟她及公司談清楚，也要考慮現時讓她出來是幫助她還是害了她。」

樂小姐直言：「人人也會做錯事，視乎她的錯有多大，能否重新再來。不應放棄她，但始終是需要天時地理人和。」

▲ 安仔當日跟Gin Lee、AGA合唱。

「安心事件」男主角許志安於6月15日已復出，為ViuTV節目《Chill Club》錄影演出。

安仔早前復出時向傳媒剖白，稱：「在這段時間的過程中，明白家人的重要，裝備自己也最重要，過去日子多留家看書，做運動，我要知道有信心才可以出來，面對大家，承擔自己曾講過的話，就是好好靜思己過，這是一個很好的時間裝備好自己重新出發。」

許志安復出獲太太Sammi力撐：「沒如何刻意去支持，大家都同住一間屋，你們說得太誇張了，都是一步步來，出來要面對群眾、世界，無論如何都要去承擔，這都是必然的事。幾時出來要交給他自己去決定，他都有問我意見，最緊要都是自自然然，最重要他自己覺得ready，ready就去做。」

Sammi指有提醒他要好好練歌，始終經歷過這件事後，要面對群眾是一個很大的心理關口：「他能夠跨越這步，我很為他感到高興。」

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