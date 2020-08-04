【東張西望】陳貝兒區永權戴透明口罩做主持　日本透明口罩受注目【內附詳情】

▲ 《東張西望》主持區永權及陳貝兒戴透明口罩引熱話。

《東張西望》主持區永權及陳貝兒戴透明口罩受注目！早前因為歌手施匡翹及宣傳人員確診新冠肺炎，而兩人在毒病潛伏期間曾到TVB電視城，因此TVB讓《東張西望》主持戴口罩在做節目，以保安全。

在昨晚（8月3日）的《東張西望》，主持人區永權及陳貝兒戴上透明口罩，既可保障自己又讓觀眾看到他們容貌。他們一開場更稱：「今日我哋兩個都戴咗日本最新出品嘅立體透明口罩，可以方便出鏡之餘，亦都可以阻擋飛沫。」

節目後，二人亦分別在個人社交平上載戴透明口罩的照片，陳貝兒寫：「世界在變、我哋都在學習適應和面不少觀眾的注意。」

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▲ 陳貝兒戴上的透明口罩成為焦點。（受訪者提供）

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陳貝兒防疫意識高

陳貝兒接受TOPick訪問時表示：「透明口罩是由公司提供的，讓我們出鏡時更方便。透明口罩是由日本出品，戴上後感覺舒服、不焗，並可以防飛沫及重用，我會於使用前後都進行消毒。」

貝兒又指：「自己平常會戴『銀線可重用防毒口罩』和護目鏡。一定要小心防疫，不要鬆懈。我連外出跑步時也會戴上口罩，不過平時都是留家比較多。」

▲ 陳貝兒平日外出時會做足防護措施。（受訪者提供）

日本透明口罩

透明口罩因此令不少人的留意，其實此類口罩在日本一直頗常見，多在從事飲食業、美容業人士使用。

而此類口罩在日本有不少款式，至於《東張西望》主持所用，應為日本Flat Bit Studio的「立體透明Etiquette Mask GH05T」，每個售1,000日圓（約75元港幣），分大（W27.5cm×H13.1cm）、中（W25.2cm×H12.0cm ）、細（W23.3cm×H11.1cm）三個碼。

▲ 飲東西時不用除口罩。（官網截圖）

根據其官方網頁介紹，此透明賣點是不貼面令配戴者不感焗促，而且用飲管飲東西時可以都不用除口罩。

不過，這款口罩透氣膠片能阻隔飛沬，可是過濾病毒的功效方面，卻未必有很理想的效果，這點要留意。官網按此

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記者：梁樂欣