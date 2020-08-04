首被控分裂國家等罪　駕電單車被告入稟申人身保護令高院明午處理

▲ 唐英傑案將於明（5日）在高院開庭。（資料圖片）

7.1駕駛插著「光復香港 時代革命」旗幟的電單車意涉企圖撞向警員，被控煽動分裂國家罪及恐怖活動罪，為首宗涉違《港區國安法》被檢控案件。涉案男被告於7月初提堂後還押候訊，昨（3日）由律師代表入稟高等法院申請人身保護令，高院將於明（5日）午開庭處理。據悉，有關申請涉及申請保釋外出。

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申請人為唐英傑（23歲），入稟狀只提及申請人身保護令，並已由律師呈交誓章提出理據。根據司法機構網頁顯示，高等法院已排期於明日（5日）下午處理有關申請，由法官周家明處理。據了解，有關人身保護令申請涉及被告保釋申請。

唐英傑早前被控1項煽動他人分裂國家罪，違反《港區國安法》第20及21條，控罪指他於今年7月1日，在灣仔盧押道和菲林明道之間的軒尼詩道、駱克道和謝斐道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

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另1控罪為恐怖活動罪，違反《港區國安法》第24條，指被告於同日同地，為威迫中央人民政府或香港特別行政區或威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。

案件於7月初首度提堂後，被告還押至10月6日再訊，等候進一步調查。

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記者：林育慧