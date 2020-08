【幸福人妻】朱千雪結婚一周年放閃　Tracy：紀念日由結婚起重頭算過

▲ 朱千雪結婚一周年放婚紗照,Tracy:「紀念日由結婚起重頭算過!」

有「民選港姐」之稱的朱千雪(Tracy)好學不倦,結婚後淡出幕前專心進修,現在更當實習大律師。工作忙碌的她未有忘記另一半,在個人社交平台貼出去年婚紗照,紀念與醫生老公Justin結婚的一周年紀念。

朱千雪於2012年參選香港小姐而入行,於2015年向公司請假一年修請碩士學位,後來又繼續攻讀法律博士學位。

在去年結婚後,她更淡出幕前,專心照顧家庭和學業。千雪現於著名大律師樓開始她的實習生涯,實習期於本月底結束。

▲ 千雪笑容甜美。(instagram圖片)

朱千雪紀念結婚周年

據知實習期將於本月底結束,千雪未有因為工作而忽略她的醫生老公Justin(吳昆倫)。

昨日(8月3日),她更於instagram貼出去年的婚照,千雪「冧爆」寫道:「Doesn't matter how many years you date. When you get married, anniversaries start again at one. Happy first anniversary ♥️」

大意是:「不論我們約會、交往了多少了。當你結婚了,周年紀念由結婚起重頭算過。一周年快樂!」

▲ 二人相戀多年。(instagram圖片)

千雪與Justin兩家人是世交,自出生便認識,於2017年二人同遊新加坡亦戀情曝光。

當時千雪大讚男友是好男生,二人十分投契,有著同樣的價值觀兼性格相近,相處舒服。雖然要分隔兩地,不過男友有安全感,且十分有交帶。

去年8月,二人於峇里完婚,千雪的圈中好友如岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒等擔任姊妹團。

