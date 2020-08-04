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【幸福人妻】朱千雪結婚一周年放閃　Tracy：紀念日由結婚起重頭算過

娛樂 11:11 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

朱千雪結婚一周年放婚紗照，Tracy：「紀念日由結婚起重頭算過！」

有「民選港姐」之稱的朱千雪（Tracy）好學不倦，結婚後淡出幕前專心進修，現在更當實習大律師。工作忙碌的她未有忘記另一半，在個人社交平台貼出去年婚紗照，紀念與醫生老公Justin結婚的一周年紀念。

朱千雪於2012年參選香港小姐而入行，於2015年向公司請假一年修請碩士學位，後來又繼續攻讀法律博士學位。

在去年結婚後，她更淡出幕前，專心照顧家庭和學業。千雪現於著名大律師樓開始她的實習生涯，實習期於本月底結束。

【香港小姐】歷年港姐10個經典話題　朱千雪名次不及黃心穎卻成民選冠軍

千雪笑容甜美。（instagram圖片）

【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習　Tracy：做新人有很多東西要學

朱千雪紀念結婚周年

據知實習期將於本月底結束，千雪未有因為工作而忽略她的醫生老公Justin（吳昆倫）。

昨日（8月3日），她更於instagram貼出去年的婚照，千雪「冧爆」寫道：「Doesn't matter how many years you date. When you get married, anniversaries start again at one. Happy first anniversary ♥️」

大意是：「不論我們約會、交往了多少了。當你結婚了，周年紀念由結婚起重頭算過。一周年快樂！」

二人相戀多年。（instagram圖片）

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千雪與Justin兩家人是世交，自出生便認識，於2017年二人同遊新加坡亦戀情曝光。

當時千雪大讚男友是好男生，二人十分投契，有著同樣的價值觀兼性格相近，相處舒服。雖然要分隔兩地，不過男友有安全感，且十分有交帶。

去年8月，二人於峇里完婚，千雪的圈中好友如岑杏賢、湯洛雯、蔣家旻及張嘉兒等擔任姊妹團。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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