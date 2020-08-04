【親子理財】投委會推出兒童理財活動手冊 　買零食任務體會想要和需要之別

▲ 在這個「不一樣」的暑假，小朋友未必能出外參加活動，但在家也能過得充實好玩。(資料圖)

新型肺炎疫情下，全港學生提早放暑假。在這個「不一樣」的暑假，小朋友要留家抗疫，未必能出外參加活動，但在家也能過得充實好玩。投資者及理財教育委員會（投委會）推出共8頁《我的理財活動手冊》，由5個親子理財任務，幫助家長以輕鬆愉快的方法，提升小朋友對理財的學習動機，玩出理財力，建議年齡是6至10歲。

現只要免費成為投委會Kids Club會員，即可獲得「我的理財活動手冊」，投委會Kids Club可按此連結。小冊子的學習重點包括：「少食多滋味」、「寶貝大哂冷」、「眼睛去旅行」、「愛心大行動」及「做個小廚神」，家長亦可透過《我的理財活動手冊》記錄小朋友的任務進度，協助他們建立正確的理財觀念。

▲ 小冊子有不同的學習重點。(投委會圖)

多個挑戰包括「零食限制令」，即每天只限兩次零食。家長可先與小朋友商量挑戰的時限例如一星期，每次的零食數量及挑戰成功的獎勵。在進行挑戰時，家長可提醒小朋友額外的零食是不必要的「想要」，也浪費金錢，應保持健康的飲食。

另一個任務是「零食大搜查日」。小朋友去超市時，總想買零食，但買之前可有想過家中有幾多零食？家長可與小朋友一起數數家中的零食，記低它們的種類及數量，並檢查它們有否過期。家長可引導小朋友想想家中是否需要那麼多的零食。另外，「想一想」列出同一牌子朱古力在三間超市的售價、折扣優惠及到期日等資料，請小朋友想想應該去哪一間購買最好。

透過上述以零食為主題的挑戰，小朋友可從中認識「需要」及「想要」的概念，例如零食只是不必要的「想要」；而在購物時，明白除了要留意價錢，也要考慮其他因素如折扣優惠或保存期等。

▲ 零食只是不必要的「想要」，家長跟小朋友購物時，要引導他們明白除了要留意價錢，也要考慮其他因素如折扣優惠或保存期等。(投委會圖)。(投委會圖)

除了我的理財活動手冊，投委會的《親子理財頻道》網站還有多款寓教育於娛樂的活動遊戲紙，能例如讓小朋友透過迷宮及魚池遊戲辨別香港的硬幣、讓小朋友親手做錢罌開展儲蓄計劃，從配對遊戲學習簡單點算貨幣等。

撰文：胡麗珊