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【開學安排】楊潤雄：若分階段復課4個年級優先　包括中六、中一、小六和小一

社會 11:04 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港新冠肺炎疫情仍未受控，教育局昨（3日）公布全港學校按原定日期開學，暫不提供面授課堂，轉用網上教學。教育局長楊潤雄指，中六學生將面對公開試，而中一、小六及小一學生分別要適應新學習階段，局方考慮日後分階段復課時，這4個年級會優先復課，而每階段之間的時間可以縮短，復課時會先進行半日制，料會較為安全。

楊潤雄今早（4日）接受電台節目訪問指，按擬定日期開學，但暫停面授課程，是困難決定，要平衡學生健康和學習需要，在限聚令等措施下，難以在課室有十多二十名學生，尤其是小學及幼稚園學生自我控制能力較中學生低，未必可以做足社交距離措施，但若一直延長暑假，學生欠缺學習機會，故考慮網上學習。

他又說，經過上一階段因疫情而停課的經驗，不同學校透過不同形式協助學生學習，達到不同效果，相信學校今次可以繼續做到。他又坦言，明白網上學習與面授課程有分別，形容在疫情下是「無辦法中的辦法，唯有做住先」。

楊潤雄指出，今年升中六的學生去年學習時間減少，學校亦難以在暑假補課，因此早前已向考評局提出調整校本評核之外，局方正研究明年文憑試考試時間表，包括延後舉行及縮短考試時間，同時研究減少必修題。

他又提到，幼稚園在疫情下難以教授學生社交能力，但透過網上拍片或閱讀書本等方式保持學習興趣，培養閱讀習慣等，亦希望家長參與更多親子活動。對於接連有幼稚園停辦的消息，楊潤雄指，局方暫時接獲6間幼稚園停辦的通知，與過往4至5間數字相若，政府會整體考慮疫情對各行業影響，再研究會否再提供資助。

更多開學安排消息，即看：

【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學

【開學安排】楊潤雄：暫時未有確實復課日期　屆時會以分階段形式復課

【開學安排】楊潤雄不建議幼稚園學生長期對電腦　建議多做勞作及看書

【開學安排】教育局將加強國安法教育　未來將有詳細指引予學校

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記者：陳子謙

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