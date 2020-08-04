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【孜孜不倦】馬浚偉因母親患癌世啟發讀中醫　馬仔獲浸大中醫藥學院取錄

娛樂 11:28 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馬浚偉好學不倦。

藝人馬浚偉一向事業、學業兩兼顧，2018年起入讀北京大學的行政人員工商管理碩士課程，並在2今年畢業。馬浚偉卻未就此自滿，他在昨日（8月3日）宣布，獲香港浸會大學中醫藥學院取錄，繼續進修中醫學基礎課程，為期2年。

馬浚偉將開始為期2年的中醫課程。（Instagram圖片）

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入讀浸大中醫

馬浚偉近兩年為了工作與學業，化身「空中飛人」在北京、香港兩邊走。今年中，他終從北京大學碩士畢業，圓了兒時的大學夢。

不過，馬仔仍未停止進修，受母親因癌離世啟發，他決定讀中醫學。

馬浚偉在網上分享：「繼北京大學光華管理學院EMBA順利畢業後，今天正式收到浸會大學中醫藥學院的入學通知，開心！為期2年的中醫學基礎課程，順利的話9月開學。」

不過他就要同時兼顧忙碌的工作：「未來，我將要面對在出色堂旗下不同板塊的大量工作，這將會是對我又一次在時間管理上的大考驗！不過，我從來相信，有志者事竟成！期待！期待又一次學海之旅！加油，馬同學！」

馬浚偉今年初從北京大學碩士畢業。（Instagram圖片）

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深明學無止境

馬浚偉出身於基層家庭，靠做車長的爸爸及製衣業的媽媽養活一家7口。由於家貧，故馬浚偉很早便出來工作，沒有讀大學的機會。

不過，踏入社會工作多年，雖然有豐富的工作經驗，及龐大的人際網絡，但馬浚偉有感知識追求仍然非常重要，所以選擇在重拾書包，投資近百萬（包括學費及往來北京的住宿交通費）讀北大碩士學位，雖然畢業論文考核時受疫情影響，但幸好最終都順利完成課程畢業。

馬浚偉受母親影響決定讀中醫。（Instagram圖片）

而在追求知識的過程中，馬浚偉一直抱有謙卑的態度，總覺得通往成功的道路仍然非常遙遠，要繼續努力，因為學得愈多後發現自己所知的其實很少，所以更珍惜每個機會，讓他有更大的動力再學習。

馬浚偉近年除做幕前的演藝工作外，亦成立了自己的工作室，發展做舞台劇及電影的幕後事業，又抽時間考取咖啡師牌，生活充實。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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