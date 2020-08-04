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澳洲大堡礁首座水下博物館落成　展品關注海洋珊瑚礁保育

休閒 11:06 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

澳洲大堡礁首座水下博物館落成，參觀的同時也讓大眾關注海洋保育的問題。（相片來源︰Museum of Underwater Art）

新冠肺炎疫情蔓延全球，也許水底才是目前「免疫」之地。日前，大堡礁首座水下藝術博物館 (Museum of Underwater Art) 正式面世，它位於澳洲昆士蘭北部湯斯維爾(Townsville)，不僅是澳洲第一個水下藝術博物館，也是南半球首座水下藝術博物館，待疫情過去，不妨潛入水底感受它的美妙之處！

海洋雕塑家Jason deCaires Taylor耗時4年創作這組作品，意義深遠。（相片來源︰Museum of Underwater Art）

此水下藝術博物館由著名的海洋雕塑家Jason deCaires Taylor耗時4年創作和建造，集藝術、科學、文化和自然保護於一體，對於珊瑚礁的保護和教育有著非比尋常的意義。

下次去澳洲大堡礁除了看珊礁，還可看各式雕塑展，這張正是「珊瑚溫室」展場。（相片來源︰Museum of Underwater Art）

水下藝術博物館的展品分別包括：一期展品「海妖」(Ocean Siren)，建於湯斯維爾的斯特蘭德地區 (The Strand)，旨在激發人類的珊瑚礁和海洋保護行動；二期展品「珊瑚溫室」(Coral Greenhouse) ，建於大堡礁約翰布魯爾礁 (John Brewer Reef)，雕塑將為參觀者帶來世界級的潛水體驗，這一作品由長達9米的不銹鋼溫室結構和20多個珊瑚礁守護者雕塑組成。後期還將計劃在大堡礁棕櫚島 (Palm Island) 和磁島 (Magnetic Island) 創作更多展品。

展場作品由20多個珊瑚礁守護者雕塑組成，讓潛友感受保育海洋之任重道遠。（相片來源︰Museum of Underwater Art）

Taylor是一位著名的雕塑家、環保主義者以及專業的水下攝影師，從2006年開始就致力於水下雕塑創作，希望通過生態藝術喚醒人們對於海洋保護的意識，使旅行體驗不僅充滿樂趣，更具有深刻的教育意義。

撰文︰司徒家傑

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