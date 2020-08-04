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【無品食客】狂舔迴轉壽司拍片放上網　自私女食客被轟缺德後致歉：只是為了搞笑

健康 11:26 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

狂舔迴轉壽司拍片放上網，自私女食客被轟缺德無品。

新冠肺炎疫情尚未平息，全球累計超過1800萬人確診，惟在非常時期下，仍有人做出罔顧公德心的行為。近日一名在日本留學的越南女生在迴轉壽司店內，用舌頭舔輸送帶上的壽司，並拍片放上網，引來網民批評行為缺德、自私。

據越南媒體《Zing News》報道，一名於日本留學的越南女生早前於短片分享平台「抖音」（TikTok）發布一則片段，畫面可見她身處一間迴轉壽司店內，伸出舌頭舔輸送帶上的壽司。

片段曝光後，引來不少網民批評她的行為，有人表示，即時沒有新冠肺炎，也不應做出如此缺德的行為，更何況疫情尚未平息，應加強衛生意識。

事後，該名女生就事件道歉，她解釋拍攝片段只是為了娛樂和搞笑，並表示拍攝後已將該碟壽司吃掉。目前片段已經被刪除。

報道指，女生用餐的壽司店是「滨寿司HAMAZUSHI」的橫濱分店，該店員工表示，已向公司反映事件。

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責任編輯：羅家欣

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