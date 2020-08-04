【自私菜檔】葵涌菜檔店員拉低口罩亂扔垃圾　蔬果蛋殼發泡膠棄後巷恐增播毒風險

▲ 葵涌菜檔店員亂扔垃圾，導致後巷衞生環境惡劣。

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾提高衛生意識，加強防疫。不過近日有葵青區議員指出，該區有售賣蔬果的商戶隨處棄置垃圾，包括蔬果、雞蛋殼、發泡膠，令附近後巷衞生環境惡劣，行為自私，恐增加播毒風險。

葵青區議員劉貴梅昨日（3日）在其facebook專頁發文並上載多張相片，指出一間專賣蔬果的店舖亂棄垃圾，垃圾散佈石蔭路往梨木道的後巷。而且，部份店員工作期間並無戴好口罩。從相片可見，發泡膠箱、蛋殻等垃圾散落後巷地上，環境混亂。另外，有店員把口罩拉至下巴，站在門口售賣蔬果，在他前面有街坊正在選購貨物；同樣，店內也有職員把口罩拉至下巴。

劉貴梅表示，該無良商戶的行為嚴重影響環境衞生，增加鼠患及病毒散播風險。她又指：

現時食環署的清潔工友每日已疲於奔命去確診地方作清潔消毒工作，現在還要清潔工友處理此等自私商戶亂棄的垃圾。增加工友們的工作量。

她又指出，環保署、食環署、民政署已納入上述後巷為衞生黑點。環保署會找出排污源頭，給予排污商戶短期修正，否則檢控。

有網友留言表示，石蔭路那間豬肉菜檔經常把貨物放到街上，感覺「條街烏煙瘴氣」，十分骯髒，從沒光顧。

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責任編輯：王俊賢