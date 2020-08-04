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經理涉灣仔藏士巴拿噴漆　事隔10個月被控准保釋候訊

社會 11:23 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案件今（4日）於東區裁判法院提堂。（資料圖片）

反修例風波持續，25歲經理涉於去年9月28日在灣仔菲林明道管有士巴拿及噴漆，事隔10個月後被控管有物品意圖損壞財產，案件今（4日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見，被告准保釋至9月25日。

被告黃峻熙（25歲）報稱經理，被控1項管有物品意圖損壞財產罪。控罪指，被告於2019年9月28日，在灣仔菲林明道與港灣道交界管有1枝士巴拿及1罐噴漆，意圖用作損壞他人財產。

另外保險從業員許成（23歲），被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告於2019年12月24日，在灣仔皇后大道東與正義道交界管有1個能夠發出鐳射光束的裝置。

兩案今提堂，兩名被告暫時毋須答辯，以待辯方索取控方文件等。裁判官將首案押後至9月25日再訊，而次案則押後至10月6日，並批准兩名被告以現金500元保釋候訊，期間不得離港及每星期須到警署報到1次。

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記者：王仁昌

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