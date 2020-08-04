【我好喜歡你】「道明寺」與新一代「杉菜」合作新劇　言承旭咀沈月改寫命運

▲ 道明寺穿越時空遇上現代杉菜，言承旭咀沈月改寫命運。

前方閃光注意！由元祖男神言承旭和「95後四小花旦」之一沈月領軍，在改編自漠兮小說《交換吧！運氣》的浪漫愛情劇《我好喜歡你》合作。



《我好喜歡你》是言承旭和沈月首部合作的電視劇，不過二人甚有淵源、都曾演出《流星花園》系列作品——前者在2001年憑「道明寺」一角爆紅全亞洲、後者則以2018年「杉菜」火速走紅，因此《我好喜歡你》堪稱「道明寺穿越廿載遇上新版杉菜」，史詩級的同框，引發觀眾期待。

▲ （黃Viu煲劇平台提供）

談到首度合作的感受，沈月早前在綜藝節目上透露，3、4歲就跟著媽媽和姐姐追看《流星花園》，當時家裡還貼著言承旭的海報：「所以我要演《流星花園》時，我媽可激動了，她以為我要和言承旭老師一起演」；後來沈月終於在《我好喜歡你》合作兒時偶像，她笑言一圓全家美夢，難怪有網民戲稱她是最成功的粉絲。



150秒咀足七次

▲ （黃Viu煲劇平台提供）

睽違4年多，43歲不老男神言承旭終於以新作《我好喜歡你》回歸電視圈，有指他曾因為對手沈月太過年輕（23歲）而倍感壓力。不過近日劇組釋出多則幕後花絮，只見二人默契甚佳，還在其中一段兩分半鐘的預告裡咀足七次，令網友直呼「紅都面晒」，大讚男女主角「CP感十足」、「想不到這麼甜」，相信言承旭的擔心已經一掃而空。



《我好喜歡你》以時尚圈為背景，講述天生擁有超強運氣的雜誌主編陸星成（言承旭飾），意外與倒霉設計師童小悠（沈月飾）接吻後，命運從此改寫！陸星成從聚星捧月到聲名狼藉、童小悠卻由衰神附體到一夜成名，繼而上演一段甜蜜搞笑的浪漫愛情之旅。劇集於「黃Viu煲劇平台」上架。

Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2