【我好喜歡你】男神言承旭半裸騷肌　43歲「道明寺」配23歲新一代「杉菜」沈月零違和

▲ 43歲的言承旭的身材實在不得了。

前方閃光注意！由元祖《流星花園》男神「道明寺」言承旭，和「95後四小花旦」之一沈月合作，參演改編自漠兮小說《交換吧！運氣》的浪漫愛情劇《我好喜歡你》。



雖然《我好喜歡你》是言承旭和沈月首部合作的電視劇，不過二人甚有淵源、都曾演出《流星花園》系列作品——前者在2001年憑「道明寺」一角爆紅全亞洲、後者則以2018年「杉菜」火速走紅，因此《我好喜歡你》堪稱「道明寺穿越廿載遇上新版杉菜」。

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▲ （黃Viu煲劇平台提供）

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談到首度合作的感受，沈月早前在綜藝節目上透露，3、4歲就跟著媽媽和姐姐追看《流星花園》，當時家裡還貼著言承旭的海報：「所以我要演《流星花園》時，我媽可激動了，她以為我要和言承旭老師一起演」。

後來沈月終於在《我好喜歡你》合作兒時偶像，她笑言一圓全家美夢，難怪有網民戲稱她是最成功的粉絲。

事實言承旭已43歲，沈月只23歲，兩人年紀相距廿年之多，可是合作卻零違和。



與沈月150秒咀足7次

言承旭有4年多沒演電視劇，今次以《我好喜歡你》回歸電視圈，更與年輕他一大截的沈月合作，有傳他倍感壓力。

不過近日劇組釋出多則幕後花絮，只見二人默契甚佳，還在其中一段兩分半鐘的預告裡咀足7次，令網友直呼「紅都面晒」，大讚男女主角「CP感十足」、「想不到這麼甜」，相信言承旭的擔心已經一掃而空。

▲ （黃Viu煲劇平台提供）

言承旭騷靚腹肌

《我好喜歡你》講述天生擁有超強運氣的雜誌主編陸星成（言承旭飾），意外與倒霉設計師童小悠（沈月飾）接吻後，命運從此改寫。

在劇中陸星成設定是30歲員，有指言承旭接拍前的確猶豫，擔心自己演不出比真實年齡少十多歲的角色，不過他後來聽了朋友一句話改變主意：「劉曉慶、潘迎紫都能演活16歲的武則天，你不能演30歲的陸星成？」於是他演定接演。

言承旭在劇中更有場要半裸上陣的出浴戲，大騷好身材，一排八舊腹肌十分完美。他亦把出浴劇照放上個人IG「派福利」，並寫：「Hotness overload！Why so hot！」

▲ 言承旭在《我好喜歡你》騷身材。

本來身材不俗的言承旭，為在劇中騷肌而再加強訓練，每天至少健身及做帶氧運動約3小時，此外控制飲食，只吃健康餐。

同時，不管當日工作至何時，他堅持一定要做健身訓練。不過提醒大家，如果身體狀態不佳，不要勉強做運動，因為很容易導致受傷，言承旭曾有次因太累去做健身而弄傷肩膀，到現在仍未痊癒。

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