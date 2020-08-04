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【眾望所歸】視后李佳芯落實拍新劇　與馮盈盈鬥演技爭陸永

娛樂 13:19 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Ali被飛出代表作《BB來了》、《白色強人》和《踩過界》第二輯拍攝。

視后李佳芯（Ali）在劇集《殺手》飾演貪小便宜的單親媽媽Cash，角色性格鮮明相當討人喜歡，令TVB為李佳芯（Ali）開綠燈。繼李佳芯（Ali）被飛出代表作《BB來了》、《白色強人》和《踩過界》第二輯，以及《兒童醫院》後，終於接新劇。

據悉，李佳芯所接拍的是外判劇《智能愛（AI）人》，由資深製作人陳翹英擔任編審和監製，預計在8月中開拍。

視后Ali更挑戰飾演人工智能，已有劇本在手的Ali已經著你為角色做功課。日前，她在IG表示：「今次有點不一樣 ..那試點不一樣吧 :)」，令人期待Ali對人工智能冷靜與熱情之間的演繹。

陳翹英表示，新劇女主角心屬Ali，對於Ali連續被非四劇，他形容這個不幸造成他的幸福，這樣她才有時間接《智能（AI）人》，陳翹英亦大讚Ali有天分，對她飾演機械人非常有信心。

【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤　Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近

Ali已有劇本。（取自李佳芯IG）

【殺手】屋邨出身視后Ali不忘本　李佳芯：為何要推翻曾經的我？【有片】

與陸永馮盈盈陷三角戀

Ali與馮盈盈爭陸永。

《智能（AI）人》中，陳翹英安排Ali和馮盈盈爭陸永，相信三人的合作一定充滿火花。

現時忙忙於拍攝新劇的馮盈盈回應傳媒時指出未有時間看完所有劇本，只知道自己和Ali、陸永有感情線，相似期待開拍。這次也是馮盈盈在《白色強人》後再度和Ali合作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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