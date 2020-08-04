【情比金堅】結婚13周年收龍鳳鐲　人妻「放閃」分享感動原因：老公真係好在乎我

▲ 人妻曬丈夫送她的龍鳳鐲，並分享超感動原因。

俗語有云「情比金堅」，不過若能講心又講金，就更令人感動。近日有人妻就在網上討論區「放閃」，其丈夫在結婚13周年當日，送上一對龍鳳鐲作禮物，背後原來更非常有心思，令她大為感動。

有人妻網民近日在「親子王國」討論區發帖，她表示與丈夫結婚13年以來，雖然不常收到禮物，但丈夫一直很愛錫她，甚至在13周年當日，突然送上一對龍鳳鐲，令她十分驚喜。

▲ 人妻收到丈夫送的龍鳳鐲大為感動。（親子王國討論區圖片）

丈夫贈龍鳳鐲作補償

她問丈夫為何選購龍鳳鐲，丈夫表示，因其媽媽早年離世，結婚時父親及家人都沒有送太多金器給她，所以希望補償太太。人妻得悉丈夫的用心感到相當感動，她表示，過往曾因子女問題與丈夫大吵，慶幸兩人都明白對方的重要，更加珍惜對方，

老公真係好在乎我，我一定會好好珍惜我老公同我哋嘅家。

不少網民都大讚丈夫有心思，「對你好唔係掛嘴邊，而係用心記住，到適當時候就畀驚喜你」，亦有網民認為男人將一份愛放在心裡，10多年後仍能記得、並實現，「這份承諾真係比金堅」。有網民更笑言，最近金價創新高，但丈夫仍願買金飾作禮物，反映他對太太的愛講心又講金。

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責任編輯：王明芳