【無品乘客】大媽搭巴士除鞋飛象過河踩對面位　網民：唔使同佢客氣

▲ 大媽搭巴士除鞋飛象過河踩對面位，引起大量網民討論。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府收緊防疫措施，當中包括乘搭公共交通工具人士必須戴口罩。昨日（3日）有網民拍到一名大媽搭巴士時雖戴上口罩，卻除鞋將雙腳「飛象過河」至對面座位，非常缺德！

花裙大媽搭巴士除鞋

一名女網民昨日（3日）晚上，在Facebook群組「香港突發事故報料區」貼上一張照片，指出有一名女士乘坐35A巴士時「將佢對殘腳掠上櫈面」，令到「櫈上面有老泥」，直斥她毫無廉恥及缺德。她又指，自己曾「怒睥」及出聲提醒該大媽，但她仍然沒有將腳放下。

由照片可見，一名身穿花裙的中年大媽坐在巴士最後一排。她雖然戴上口罩，但卻脫掉拖鞋，將雙腳放在對面的座位，並以手機觀看影片，姿勢非常自然，就像在家中一樣。

網民：踢佢對鞋出門口

帖文引起過千名網民「派嬲」，有人不明白為何香港這麼多人搭巴士時，喜歡將對腳放在對面的座位，又或是將膝頭頂著前面的櫈背，「當正自己屋企咁，勁討厭」。亦有人指出大媽身穿裙子，動作非常沒有儀態。

大量網民建議將她的拖鞋踢走，甚至認為要踢落車，亦有人提議用消毒酒精噴向她的雙腳。有網民曾經試過搭巴士時，遇上一名男士「棟高腳」一人霸兩個位，她的老公就將該名男士的拖鞋踢走，最終該名男子睡醒後不停在車箱內尋找自己的拖鞋。

不少網民認為，面對著巴士上有人剪指甲、剝瓜子等行為，就應該出聲提醒對方，「唔使同佢客氣」。亦有人認為巴士應該要改良座位，直言「多得呢啲自私大媽大叔，我永遠唔敢坐呢啲位」。

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責任編輯：王俊賢