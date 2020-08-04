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【新冠肺炎】雷有輝音樂會延期至10月　向觀眾致歉：希望疫情快些完結【內附退票安排】

娛樂 11:49 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

雷有輝音樂會宣布延期。

香港第三波新冠肺炎疫情大爆發，受2人限聚令影響，各類大型場所及聚會活動需停止。原訂於8月15及16日於西九戲曲中心舉行的《RAINBOW AFTER RAIN - PAT MUSIC OVER RAINBOW 雷有輝音樂會》，主辦方經多方面考量後，宣佈該音樂會延後至2020年10月10及11日舉行。 

雷有輝希望新冠肺炎疫情早日完結。

雷有輝表示押後音樂會是艱難的決定，但為顧及樂迷、樂手及工作人員的健康，忍痛宣布押後音樂會：「主辦方都話不會取消，只是押後這個騷。其實歌單都準備好，我都好心急同大家見面，心情當然是不開心啦。」

他亦很擔心香港的疫情：「不止因為延遲，而是香港受到疫情的影響，希望可以快些完結，那麼我們就可以過回正常的生活。現在唯有善用時間去修改一下歌單，希望盡善盡美，我應承大家會做得更好回饋比觀眾，多謝樂手支持為我遷就檔期，亦向受影響的觀眾致歉。」

主辦方宣佈押後音樂會的安排，持票人士可使用原有門票自動更改為以下相對應之場次：

1. 8月15日之場次更改為10月10日（六）晚上8時30分
2. 8月16日之場次更改為10月11日（日）晚上8時30分

如您未能出席相對應之補場場次，請登入以下西九文化區網站，閱覽有關安排退票之詳情： https://www.westkowloon.hk/tc/ticketing-rainbow-pat

撰文 : TOPick 柴犬出動

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