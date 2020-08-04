【野蠻奶奶】不滿新抱講兒子壞話　奶奶打斷新娘誓詞大鬧婚禮現場

▲ 美國一位奶奶不滿新抱講兒子壞話，在婚禮上打斷新娘誓詞，大鬧婚禮現場。

婚禮是每個人最重要的時刻，但一不小心發生意外可能成為終生的遺憾。日前，社交媒體流傳一段影片，一名新娘正向著新郎說結婚誓言，不料台下的奶奶卻頻頻出言打斷，大鬧婚禮現場，令現場一度陷入尷尬的局面。

綜合外媒報道，來自美國加州的Sarah Ragsdale日前於社交媒體分享姐姐Anna在2017年結婚時的影片，Anna當時正在宣讀結婚誓詞，「無論生老病死，貧窮或富足，我都會一直陪伴在你身邊」，畫面非常溫馨。不過，坐在一旁的奶奶突然大叫，

我個仔零缺點！我唔准你咁講我個仔！

新抱直接叫奶奶離開婚禮現場

Anna沒有害怕奶奶的責罵，直接叫奶奶離開，「不要破壞我的婚禮。」然而，奶奶也不甘示弱地回應，「你唔可以話我個仔有缺點」。Anna隨後表示，每個人都有缺點，不過她仍然愛對方，再次叫奶奶離場。

奶奶不肯離開

惟奶奶仍堅拒離場，稱自己有出席兒子婚禮及觀禮的權利，甚至表示「你身上穿的婚紗也是我出錢買」，繼續大鬧婚禮現場。儘管當時有親友上前安撫奶奶的情緒，奶奶仍不滿新抱，更威脅出席的來賓，「我要將你們全部拘捕」。這句話引起現場所有人不滿，紛紛要求奶奶離場。

二人幸福生活 誕下可愛兒子

事發已經過去3年，妹妹Sarah才敢公開片段，有網民好奇這對夫婦目前的生活過得如何，她回應指，奶奶依舊討厭姐姐Anna，不過姐姐與姐夫卻非常恩愛，還誕下一名可愛兒子，生活幸福。

▲ 二人生活幸福，更誕下一名可愛兒子。（annamaelarrabee IG）

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責任編輯：王俊賢