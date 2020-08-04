【外賣優惠】港九兩間香格里拉大酒店+嘉里酒店　推出85折全新外賣餐單及送餐服務【附訂購連結】

▲ 3間星級酒店外賣在家細意慢嘗。(酒店提供)

全城飲食外賣潮持續，多間星級酒店陸續推出各款全新外賣餐單及送餐服務，最新有香港及九龍兩間香格里拉大酒店和嘉里酒店各間餐廳。

1.港島香格里拉--珀翠餐廳 Petrus

米芝蓮星級法式3至5道套餐，$1,088/位起。

優惠：全單85折，消費滿$2,500即享港島區免費送貨服務

2.港島香格里拉--龍蝦吧 Lobster Bar and Grill

DIY組裝雞尾酒，只需依照簡單步驟，便可於家中品味「亞洲50大酒吧」龍蝦吧的招牌雞尾酒，$98/份、$368/4份、$698/8份。

優惠消費$2,500 即享港島區免費送貨服務

▲ 個別餐廳滿指定消費額，可享送餐服務。(酒店提供)

3.九龍香格里拉--Déli Kool

西式烤肉外賣，4至5人份燒澳洲肉眼扒只需$1,250。

4.嘉里酒店--大灣咖啡廳 Big Bay Café

自助餐美食外賣，自助餐美食盒包括自選前菜、西式佳餚、亞洲美饌各兩款和招牌甜品，兩位用只需$320。另加購海鮮及刺身拼盤由$120 起。

優惠：外賣自取85折加送榴槤一份；消費滿$500 即享紅磡、黃埔、何文田及土瓜灣地區免費送貨服務。

撰文：趙景隆

