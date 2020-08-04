【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約80宗確診個案

▲ 消息指本港今日新增約80宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（3日）新增80宗確診個案，是在連續12日過百宗個案後，確診數字回落至雙位數，累計3,589宗，包括一宗疑似個案。消息指，本港今日（4日）新增大約80宗確診個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩