【喜劇之王】冷面笑匠許冠文深明時代已轉變　未有氣餒積極創作劇本永不言休

▲ 許冠文明白人們看戲的形式和心態已不同，但他仍追求一個「文以載道」，以喜劇講故事的電影。

一場新冠肺炎，令本港的文藝活動不斷被取消或延期。今年香港國際電影節的焦點影人為「喜劇天王」許冠文，唯因疫情關係，電影節安排他的回顧作品放映也要一再押後，樂觀的他表示︰「疫情下，我還是每日游水、一個星期打兩次波，不斷看戲諗劇本。」

現年77歲的許冠文，到今天仍keep住電影那團火。「電影就係得一樣嘢︰你是否有值得講的故事，讓別人聽你在戲院發揮兩小時？」像匠人不斷琢磨求變，正是今天許冠文的心境。

▲ 冷面笑匠許冠文今天仍不斷創作︰「有無創作困境？當然有，不單是喜劇，這是導演編劇都面對的問題，搵新題材愈來愈難，但仍要克服。」(攝影︰黃建輝)

許冠文（Michael）的喜劇深入民心，陪伴不少70後快樂成長，其喜感更是自成一家。

電影節今年選了Michael為焦點影人，挑了《大軍閥》、《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《摩登保鑣》，以至2016年的《一路順風》等10部電影放映，這幾乎囊括了Michael從影以來最精華的作品。但講到印象最深刻，自然是首部電影作品《大軍閥》。

▲ 《半斤八兩》眾多笑位都極為經典，許冠文許多的喜劇節奏都是在此戲奠定。

分題《大軍閥》初踏影壇 保靚仔形象曾Say No

許冠文表示︰「做一個跟我風格不相干的角色，我以前又斯文又靚仔，但要剃頭做一個60歲的軍閥，兼要講國語粗口！戲本來找台灣一個明星演的，他因簽證問題來不了，那時邵氏片廠已搭好，怎辦呢？邵逸夫和李翰祥度通宵想應該找誰演，後來邵逸夫看到電視有這個靚仔，覺得幾好笑就找我。」

他續稱：「其實我本來唔肯拍，剃頭好難睇，後來邵逸夫親自打電話來，說為何不把握機會，電影是大銀幕，電視是細熒幕呢。」

Michael還表示，「另一樣原因是我不懂講國語，李翰祥說會找人配音。我用廣東話講，說粗口的話就用英文講，之後配返山東話，效果又不錯，幾有意思。」

▲ 許冠文首部進軍大銀幕的《大軍閥》，以30歲演60歲的軍閥角色，也是演技的挑戰。

演出突破 不帶喜劇痕跡

另一齣較近期的作品，則有《一路順風》，台灣導演鍾孟宏也是許冠文的粉絲，Michael飾演一個到台灣駕計程車的港人司機老許。

導演說這劇本係為我度身訂造，我看過又覺得角色幾得意，但他有個條件，說不要以喜劇的形式來演，要drama一點，所以由頭至尾我無搞笑過，出來效果他又很滿意。 之前拍過一套未上映的《風再起時》，我做ICAC幫辦，導演（翁子光）又叫我這樣拍，要無喜劇痕跡，都唔知點解。

Michael笑言。也許仿似高手進入著與無著、大巧若拙的化境，新的嘗試反而碰撞出各式火花。

▲ 《一路順風》的許冠文以突破喜劇的方式，飾演一個怕老婆的台灣港人司機，也是他的拿手絕活。

喜劇之路一路順風？

問從影近半世紀的Michael，演藝之路又是否「一路順風」？他沉思一會說︰「不算一路順風，只是以前撞彩開頭拍了些喜劇，做得唔錯自己才做下去。但我想轉一下新形式改變，如果明天許冠文拍套戲，觀眾笑到拍晒掌，咁我就成功了。」

在電影上創新求變，是Michael不斷追求的進境，一疊構思好的劇本改完又改，要再落手執導一齣新作，對他來說也許不易。

許冠文說：「我常覺得不滿意，想講些新派點的故事，以不同的搞笑方法做喜劇，因為之前已拍過幾百次，要突破很不簡單。加上現在觀眾習慣看的抖音都是十幾秒，YouTube幾分鐘都嫌長，不斷按快鏡，在這個時代拍齣兩小時的電影，難度非常之高。」

▲ 因為無線的《雙星報喜》大收旺場，《鬼馬雙星》就順理成章開拍，也是許冠文首次執導的作品。

拍劇情片 欣賞《上流寄生族》

Michael曾親手開創了港產喜劇的黃金年代，對此情有獨鍾，因他認為大前提人生是個悲劇。

人不知從哪裏來？又不知存於世上做甚麼？將來死了去哪？光是這三點已教人憂傷。 所以快樂，很多時是自己創造和想像出來。如果我對世界還有點幫助，就是令人歡樂一下，所以想保持拍喜劇。我的責任是想在痛苦中，找出一個新角度看世界，希望有點啟發。以前我不信世界末日，但疫情時武漢說要封城，接著人人不斷染疫，我都開始信。

因此廣義來說，Michael是想拍「有故事的電影」。「簡單來說，電影是給全世界睇的，不應囿於『港產片』這地域。寫全人類都明白的感情，這是我的目標。近期看過較好的，是韓國的《上流寄生族》，從無人拍過這題材，如何寄生在一棟大宅內，反映貧富懸殊是如此極端，我又覺得是喜劇。」

▲ 電影節還推出許冠文的各式精品。

撰文︰馮柏偉