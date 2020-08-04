【食水污染】垃圾站「排污管」直駁自來水管　居民飲後腹瀉：有垃圾和屍體腐爛的味道

▲ 居民揭易腐垃圾站「排污管」直駁自來水管。

浙江杭州近日被揭有垃圾站排污管直駁自來水管，導致自來水傳出異味，居民連續數個月使用這些自來水後出現皮膚過敏、腹瀉等問題。西湖區政府30日通報，指因易腐垃圾處置站違規操作，導致污水進入市政供水管道，目前已沖洗排放區域內的管網，水質經檢測合格後恢復正常供水。

綜合內媒報道，西湖湖埠村的居民指，近1個月來自來水有異味，26日後更傳出強烈異味，如「垃圾和屍體腐爛的味道」，而且飲用後經常腹瀉、出現皮疹、過敏等。於是村民自發去村裏的石龍山查看，結果發現易腐垃圾處理站的排污管與村裏的自來水管連接，估計整村1600名居民受影響。

村民投訴後，杭州水務派工作人員調查，確定自來水存有異味。據初步調查，是因易腐垃圾處置站的內部違規操作，導致污水進入市政供水管道。

據一份村民拍攝視頻顯示，有關人員對村民開會時表示：「經檢測部門抽樣檢測，湖埠村水質不達標，主要不達標的是氨氮、臭和味、肉眼可見物，這三項指標超標。」

2日後，水務集團指已將管道與自來水管斷開，並為區內管網沖洗排放，水質已經檢測合格，恢復正常供水。

村民不敢再飲用

雖然水質已恢復正常，不過大部份人仍不敢使用。有村民指，現在村裏每日會送2桶水，但自己仍要再買多4桶，因為不敢喝自來水。

吃下去會拉肚子，食了好幾個月了，會拉肚子、肚子痛，洗澡也不能用，會有皮膚病。

有村民也在微博發文指14個月大的女兒飲了多個月的污水後，血常規報告多項指標不合格，還有其他小朋友肝腎功能受損、細菌超標。

有村民提供門診病歷，指有3歲小朋友出現了腹痛、發燒，被診斷為「腸系膜淋巴結炎」，主要由病毒、細菌、寄生蟲等感染引起。

直接受害者1600人左右，從3個月嬰兒到80歲老人！

該垃圾站運營負責人及工作人員目前已被刑事拘留，另西湖環境集團法人代表及分管副經理已免職，移交紀委調查處理。

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責任編輯：羅嘉欣