車房爆炸3死技工誤殺罪成　律師求情指被告「打份工」沒得益

▲ 被告黎駿豪。（資料圖片）

2015年慈雲山車房爆炸案釀3死，涉案車房技工上周於高等法院經審訊後，陪審團一致裁定3項誤殺罪成，案件押後至今（4日）早作求情。辯方求情時指，若時光可倒流，被告會選擇「唔撈」，但當時被告不能拒絕車房東主的命令，而他只是「打份工」，沒有個人得益；被告還押後至8月17日判刑。

車房爆炸案技工誤殺罪成 還押下周判刑

涉案被告黎駿豪（39歲）上周五（31日）經審訊後被裁定3項誤殺罪成，辯方今求情時指，被告中三畢業後便於職訓局修讀汽車維修課程，其後於九巴工作約12年後加入涉案的孖鏡車房。辯方大律師指，他跟進被告的案件已逾4年，察覺到被告一直被壓力籠罩，悶悶不樂，希望今次可以安然渡過，否則家人將失去依靠。

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辯方續指，若時光可倒流，被告會選擇「唔撈」，但當時他無法拒絕東主的命令，他亦只是跟從東主指示維修車輛，只是「打份工」，沒有個人得益。

惟法官指被告明知自己不可進行相關工序仍繼續做，難以減輕罪責。辯方解釋相信東主不可能對於被告維修車輛的事一無所知，亦相信是東主向被告下達指示，若被告當時辭職將會有困難。

法官聞言指她亦相信事件中最大得益本來是東主，因為他提供買車及維修等一條龍服務，因此有關服務的最大得益者必然是東主，而被告除了薪金外，看來沒有其他得益，雖然難以知道被告是否自動請纓維修涉案的士的石油氣泵，但相信東主不會全不知情。

法官亦質疑被告一直有進行維修石油氣泵的工序，而一直都相安無事，被告或因此「膽粗咗」。辯方不否認說法，因為客觀事實是車房內尚有另外16個石油氣泵。

法官其後主動提及本案因為與早年另一宗DR醫學美容誤殺罪涉及同樣法律爭議，而需押後以待DR案的法律爭議上訴至終審法院後才開審，以致案件於事發4年多後才審理，法官或需考慮被告多年來的心理狀態及壓力，辯方亦同意法官說法。法官聽罷陳詞後，將判刑押後至8月17日，期間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝