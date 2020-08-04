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【恐怖體重】減肥不要只看體重 營養師：用牛仔褲監察腰圍最誠實

保健美顏 15:26 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

可能近日在家的時間多了，戰友們閒時沒事做，便無時無刻踏上磅。

Jackie驚訝問：「很恐怖啊！一早一晚上磅，體重竟有三磅上落，真嚇人！會不會我家的電子磅不準呢？」

我解說：「一個人一天二十四小時內，體重的上落可以有很大變化，早上空着肚子；餐後食物仍在消化中還未吸收；剛喝過一大枝水未排尿；甚至，排便習慣不良，均會對體重造成很大影響，所以，我們大都不建議天天上磅，如果減肥中，一星期磅一至兩次已經很足夠。」

她再問：「但上回，約十多年前，我也曾經減重，減至後期，總覺得體重回落很緩慢，上磅就是令人氣餒。」

我說：「沒錯，減重時，我們的情緒很容易被體重數字牽着走，但你必須知道，體重只是減重期間其中一個監測目標，在某些情況下，這個數字只能當作參考。例如，當減了三十磅後，因為控制飲食之餘，運動也隨之而多了，肌肉量同樣會增加，減少了脂肪卻又增加了肌肉量的話，磅數打和，體重便會有輕不了的錯覺。」

她問：「那麼，我怎樣才知道自己有瘦了？」

我說：「牛仔褲是最誠實的，差一吋半吋，便穿不下，我經常建議戰友，找一條暫不合穿的舊褲，用來監察自己腰圍的改變，畢竟，肚腩的呎吋，是減肥最快有效果的部位。」

Jackie立即說：「好！我先買一條細碼褲的作為目標。實不相瞞，長胖了以後，衣櫃全都是橡筋褲。」

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撰文 : 黃凱詩 營養師

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