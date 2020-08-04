【抗癌勇士】沙排健將血癌復發網上眾籌醫藥費超額3倍　劉梓浩：深深體會人間有愛

▲ 香港沙灘排球代表劉梓浩（Kelvin）7月證實血癌復發。（劉梓浩fb圖片）

香港沙灘排球代表劉梓浩（Kelvin）7月證實血癌復發，在醫生建議下使用新標靶藥，但因醫物尚未納入《醫院管理局藥物名冊》，在沒有資助下難以支付高昂醫藥費。他周日（2 日）於社交網站發文網上眾籌眾籌60萬元藥費，作第二期治療作準備，僅一天時間網上眾籌款額比目標超額3倍多，達250萬港元，劉梓浩昨晚（3日）在社交網站決定暫時停止接收捐款。

劉梓浩撰文表示，由衷感謝各位有心人的捐款，見證人間有愛，又指周日（2日）下午網上眾籌開始，捐款訊息一直未有停過，短短一天就已經超額完成眾籌目標，坦言數目遠遠超乎他意料之外。

他又謙稱自己只是一個小伙子，過往默默為體育夢想努力，捐款者也許與他素未謀面，但看到今次籌款反應熱烈，當晚亦激動得睡不著覺。Kelvin指，有了捐款後在星期四覆診時，會跟醫生商討療程會否有其他更佳的選擇，再有定案會向大家公布。

Kelvin又保證，所有開支的單據都會清晰列出來，確保大家的善款都是用在他治病方面。另外會仔細思考療程和治療費用以外多出來的善款會如何處理。他再次感謝大家，讓他深深體會到愛，同時希望大家把這一份溫暖的心意，繼續分享給社會上其他有需要人士。

劉梓浩在2018年出戰雅加達亞運會期間身體不適，被迫與隊友王沛林退賽，返港後證實患有血癌，接受第一次骨髓移植手術後曾經康復，及至今年7月初復發。

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責任編輯：陳子謙