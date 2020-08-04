【行為缺德】將軍澳「小夏威夷瀑布」淪避疫水上樂園　外傭山澗洗頭沖身自私山友倒尿入溪水

▲ 小夏威夷瀑布淪為外傭避疫水上樂園。

新冠肺炎疫情持續，有些人會行山避疫，呼吸新鮮空氣。TVB節目《東張西望》最近播出，採訪隊到有「將軍澳後花園」之稱的小夏威夷瀑布及附近一帶拍攝，發現有大批外傭不戴口罩，無懼疫情在山澗野餐，更用溪水洗頭沖身，儼然把郊外當成避疫水上樂園。

昨日播出的《東張西望》中，主持人阮嘉敏聯同攝製隊由西貢井欄樹村出發，經過小夏威夷徑，在沿路發現不少垃圾，如食物包裝袋和口罩，樹枝上更勾著多袋垃圾。直到走入小夏威夷瀑布，即發現數十個外傭或身穿泳衣、或背心短褲，在溪澗聚集。

▲ 有兩名外傭在洗頭。（圖片來源：東張西望）

在小夏威夷瀑布，有些人或搭帳篷、或擔雨傘、或鋪桌布野餐。她們一般都不戴口罩，有些人在吃西瓜消暑，或喝啤酒談心。除了用溪水浸腳，有人更不顧安全擅自爬下溪澗，坐在石堆用山水沖身。而有2人就自備洗頭水，用山水洗頭，令現場遺下一堆肥皂泡留入山澗。

阮嘉敏嘗試問在場一名外傭有沒有落水玩耍，以及是否覺得不衛生，但對方並未正面回應。有路過山友受訪就批評是不衛生。而石澗旁亦遺下多袋垃圾，有飲完的膠樽隨水漂流，也有西瓜皮被隨意丟棄。在現場清理的外判清潔工表示，近日行山路徑多了一倍垃圾，瀑布旁更清出一個小貨車的垃圾。

▲ 有人直認倒尿落橋下。（圖片來源：東張西望）

除了外傭，有另一班人也留下大袋垃圾，臨走前甚至把一樽液體倒在橋下，阮嘉敏問是甚麼液體，對方竟直答是尿液。

而去到蓮苑臺瀑布，發現亦有過百外傭坐在石澗野餐，進行眾多娛樂活動，如玩啤牌、按摩、自拍、落水捉魚等，全部人都沒有戴口罩，在近距離交談，恐有播毒風險。

▲ 有外傭在溪澗捉魚。（圖片來源：東張西望）

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責任編輯：王俊賢