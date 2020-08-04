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【恐怖意外】女子塗潤膚霜行近火源變火球人自焚亡　消防員拆解潤膚霜易燃陷阱

食用安全 13:16 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

女子塗潤膚霜後點蠟燭，不慎引火自焚搶救不治。

塗抹潤膚霜後接觸火源要小心，一不小心隨時釀成恐怖意外。英國近日發生一宗自焚慘劇，一名婦人塗抹潤膚霜後燃點蠟燭，未料竟引火上身，送院搶救後仍不治身亡。當地消防隊指出，不少護膚產品含有石蠟等成分，遇到火源時容易燃燒。

根據英國《每日郵報》報道，倫敦一名83歲老婦伊馮娜（Yvonne Webb）日前塗抹潤膚霜後，在煤氣爐附近燃點蠟燭，結果引火自焚，導致全身起火，她後來跑到街上，鄰居見狀試圖幫忙滅火，並將其送院，不過經搶救後，伊馮娜仍不治身亡。

倫敦消防隊指出，許多潤膚霜都含有石蠟、石油或天然油劑等成分，當遇到火源時容易燃燒。據他們統計，自2017年以來，當地有16人使用了易燃的護膚產品後，釀成火災喪生。他們補充，不含石蠟的潤膚霜亦有可能引起火災，因此使用護膚產品後加倍小心，避免接觸火源。

用酒精搓手液後煮飯引火燒傷

除了潤膚霜外，使用高濃度酒精搓手液時也要小心。疫情期間，不少人使用酒精搓手液消毒後，不慎引發火災，導致自焚、燒傷等意外發生。本港曾有僱主要求外傭煮飯前需用酒精搓手液消毒，一開爐即雙手著火致嚴重燒傷。

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時表示，酒精搓手液屬易燃品，使用後接近火源，有機會出現「走火」導致燒傷，而酒精成分愈高，易燃機會愈大。

他提醒，使用酒精搓手液後，要待雙手完全乾涸，在手掌、手背、手指尖等7個地方搓約20秒至乾透，即代表大部分酒精已揮發，易燃機會會減低，「建議待完全乾透，數十秒後才接觸明火。」

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責任編輯：羅家欣

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