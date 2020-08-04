【香港開電視】不負「地獄」之名曾火燒廚房　衛詩雅遭媽媽嘲廚藝不濟

▲ 衛詩雅為彭秀慧主持的節目任嘉賓。

衛詩雅早前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，席間更煮了一道菠菜玉子燒，衛詩雅自爆曾火燒廚房，又曾經煮出臭的豆腐火腩煲食到肚瀉，自嘲連媽媽都經常嘮叨她「做家務和烹飪完全不行」，故她專心在外搵錢。

錄影期間，彭秀慧顯得戰戰競競，更著衛詩雅切菜時要小心，不過衛詩雅一於少理，似乎信心十足，提到自己廚藝，她笑言正努力學習中，自言有進步空間。

爛衛詩雅知道是無火煮食即鬆一口氣，這位「地獄廚神」更自爆恐怖經歷，她說：「我曾試過燒毀了我的廚房，有次我一邊煮食，同時間一邊預備其他食材，轉身發現為何後面這麼光亮呢？原來是燒着東西，嚇死我了，結果我十分冷靜，立即去廁所拿出一條很大的毛巾將它撲熄。」

▲ 衛詩雅於節目上下廚。

想改進廚藝的衛詩雅努力練習，自爆最近努力學煮豆腐火腩煲，可惜出來效困未如理想，她表示：「吃完後全部肚瀉，我也肚瀉。我很擔心要進醫院，及後發現原來豆腐變酸，至於為甚麼豆腐變酸呢？我也不曉得。」

▲ 衛詩雅自嘲為地獄廚神。

此外，衛詩雅是乙型肝炎帶菌者，她解釋由於媽媽是乙型肝炎帶菌者，故她亦被感染。患有此病對她其生活影響不大，只是容易疲倦，尤其是開戲通宵班時。

她憶述：「某次學校呼籲同學們去捐血，於是我就去捐血，捐血後相隔約一、兩個星期，寄了一大疊信件給我，告訴我患上了乙型肝炎，請我以後不用來捐血。」