  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (週二) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【鼻敏感】香港平均每4人有1人鼻敏感　一文睇清徵狀+成因+處理方法

保健美顏 13:30 2020/08/04

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

香港平均每4人就有1人患鼻敏感。

鼻敏感是常見都市病，香港平均每4人就有1人患鼻敏感。本港有醫生提醒，鼻敏感絕不能忽視，曾有8歲童因鼻敏感引發鼻竇炎，眼底出膿險盲。衞生署指，鼻敏感患者除了會打噴嚏、流鼻水，眼部也可能出現不適症狀。衞生署列出多個常見徵狀、5大成因，以及處理方法。

根據衞生署的資料，鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應。主要分為兩類：

  • 季節性：如花粉引起的過敏
  • 終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏

鼻敏感徵狀

  • 鼻徵狀：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等。
  • 眼徵狀：眼睛發癢、流眼水
  • 其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘。

鼻敏感成因

1. 過敏原刺激鼻黏膜導致過敏性反應，例如：

  • 家居中的塵虱、花粉、黴菌
  • 動物的毛髮、皮屑
  • 羊毛衣和羽毛枕等

2.化學品，例如：化妝品、漆油、樟腦、殺蟲劑等氣味會刺激鼻黏膜，使症狀惡化。

3. 有些食物如海產、含酒精飲品、辛辣食物如辣椒、胡椒、咖喱等會刺激鼻黏膜的血管擴張，使鼻塞現象惡化。

4. 混濁空氣、氣候變化如極端冷熱、乾燥或潮濕會促使徵狀發作或惡化。

5. 精神壓力、情緒緊張或疲勞過度，容易誘發過敏性鼻炎。

處理和治療方法

衞生署指出，過敏性鼻炎並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。

若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

8歲男童患鼻敏感眼底含膿險盲　醫生：腋下夾膠樽可紓緩鼻塞
00:00 2018/06/12
8歲男童患鼻敏感眼底含膿險盲　醫生：腋下夾膠樽可紓緩鼻塞
【鼻敏感】鼻敏感噴嚏打不停　浸大中醫教一條毛巾5分鐘舒緩
12:25 2020/07/02
【鼻敏感】鼻敏感噴嚏打不停　浸大中醫教一條毛巾5分鐘舒緩
【鼻敏感】空氣污濁耗傷肺氣致肺經蘊熱鼻敏感　浸大中醫教2款食療及茶療清瀉肺熱
10:29 2020/06/29
【鼻敏感】空氣污濁耗傷肺氣致肺經蘊熱鼻敏感　浸大中醫教2款食療及茶療清瀉肺熱
健康問題 鼻敏感 鼻炎 敏感 打噴嚏 鼻塞 流眼水 眼部痕癢

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
17:32 2020/08/03
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家
11:07 2020/08/03
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家