【鼻敏感】4個港人1個患上鼻敏感　精神壓力也會誘發過敏性鼻炎【附徵狀+成因】

▲ 香港平均每4人就有1人患鼻敏感。

鼻敏感是常見都市病，香港平均每4人就有1人患鼻敏感。本港有醫生提醒，鼻敏感絕不能忽視，曾有8歲兒童因鼻敏感引發鼻竇炎，眼底出膿險盲。衞生署指，鼻敏感患者除了會打噴嚏、流鼻水，眼部也可能出現不適症狀。衞生署列出多個常見徵狀、5大成因，以及處理方法。

根據衞生署的資料，鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應。主要分為兩類：

季節性：如花粉引起的過敏

終年性：如灰塵、黴菌、毛髮引起的過敏

鼻敏感徵狀

鼻徵狀：打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等。

眼徵狀：眼睛發癢、流眼水

其他徵狀：可能有其他身體敏感的情況，例如濕疹、哮喘。

鼻敏感成因

1. 過敏原刺激鼻黏膜導致過敏性反應，例如：

家居中的塵虱、花粉、黴菌

動物的毛髮、皮屑

羊毛衣和羽毛枕等

2. 化學品，例如：化妝品、漆油、樟腦、殺蟲劑等氣味會刺激鼻黏膜，使症狀惡化。

3. 有些食物如海產、含酒精飲品、辛辣食物如辣椒、胡椒、咖喱等會刺激鼻黏膜的血管擴張，使鼻塞現象惡化。

4. 混濁空氣、氣候變化如極端冷熱、乾燥或潮濕會促使徵狀發作或惡化。

5. 精神壓力、情緒緊張或疲勞過度，容易誘發過敏性鼻炎。

處理和治療方法

衞生署指出，過敏性鼻炎並無根治方法，主要是預防病發、緩和病發時的徵狀。過敏性鼻炎的徵狀多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。

若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。

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責任編輯：羅嘉欣